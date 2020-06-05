"كان بيهزر وقالي البسي كمامة".. ابنة حسن حسني تكشف تفاصيل حوارهما الأخير

قالت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان الراحل حسن حسني، إن صحة والدها تدهورت يوم الأربعاء، ما دفعها إلى الذهاب له في الساعة الثامنة صباحا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان عنده شوية مغص في معدته ومكنش في أي أعراض لجلطة".

وتابعت: "عملنا الإجراءات يوم الخميس ودخل المستشفى، وعمل القسطرة يوم الجمعة، كان تعبان بس مكنتش حالة حرجة، والتأخر في الحالة كان سريع جدًا، وكان بيهزر معايا، وفي الطوارئ، كان بيقولي أوعي يجيلك كورونا من الناس اللي موجودة دي، وهاتيلك كمامة، وعمره ما اشتكى من قلبه، كان مريض سكر ومكنش عنده أعراض".

من جهته قال هشام حسن حسني: "دخلنا المستشفى كتير قبل كده من سنة وسنتين، وحالات حرجة وكان تعبان، كان أول مرة المرة دي، يدخل المستشفى على رجله، وتعب فجأة، والدكتور قال يتنقل المستشفى، وعمل القسطرة، وبعدها بـ5 ساعات أو 6 ساعات، وكانت المرة الوحيدة اللي مكناش متوقعين إنه ممكن ميرجعش معانا، لأنه كان فايق وبيهزر ورايح على رجله".