نجل حسن حسني عن يوم الجنازة: والدي مكنش بيحب الزيطة

قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، إن والده توفي الساعة 3 فجرًا، مشيرًا إلى أن الأسرة فضلت دفنه عقب مطلع النهار مباشرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "الدكتور أشرف زكي تابع معي الوضع لحظة بلحظة، وقلنا إن إكرام الميت دفنه، كان مستعجل، ومكنش بيحب الزيطة ووجع الدماغ".

وتابع: "محدش قصر ومش بنلوم أي حد، ومقدرين ظروف الناس".

وقالت فاطمة حسن حسني، ابنته، إن الفنانين لم يقصروا في حقه، مشددةً على أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان يتابع الوضع باستمرار مع الأسرة.

وواصلت: "الناس مقصرتش والنقابة مقصرتش، وأنا متأكدة إن الفنانين بيحبوه، وإحنا في ظرف استثنائي والناس خايفة على نفسها مقدرش ألومهم، وفي عزاء أختي صحاب ليا معرفوش يدخلوا العزاء من كتر الفنانين المتواجدين، ومش زعلانين منهم أو متضايقين".