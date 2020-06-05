"الأرصاد": نشهد ارتفاعا وانخفاضا بدرجات الحرارة حتى نهاية فصل الربيع

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية، تشهد تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدل بقيمة من درجتين إلى 3 درجات.

وأضاف "شاهين"، في حديثه لـ"الوطن"، أنّ هذه التقلبات الجوية طبيعية بسبب نهايات فصل الربيع، إذ تسود موجة حارة على البلاد غدًا، إذ ترتفع درجات الحرارة، وتصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، وتعود لمعدلاتها مرة أخرى على مدار نهاية الفصل.

وقال مدير مركز التنبؤات، إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي السبت والأحد.

وينصح "شاهين"، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي إذ تشهد الخرائط الجوية تغيرات حادة وسريعة بسبب فصل الربيع، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية نتيجة تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

ويقدم الدكتور هاني الناظر بعض النصائح للمواطنين في هذه الموجة الحارة أهمها الآتي:

- الإكثار دائمًا من شرب المياه على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

- الاستحمام دائمًا بالماء البارد وليس الدافئ او الفاتر.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعة الظهيرة ويمكن استخدام الشمسية أو الكاب.

- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

- عند التعرض للإصابة بحمو النيل يدهن الجلد بغسول كلامينا مرتين يوميًا.

- ينصح أن يوضع تحت الأطفال أثناء النوم منشفة قطن لامتصاص العرق وحمايتهم من حمو النيل.

- تغيير حفاضات الأطفال على فترات متقاربة.

- الحرص دائمًا علي تجفيف وتهوية القدمين.