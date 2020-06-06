رامي إمام: أسماء ممثلي "فلانتينو" دفعت المشاهدين للضحك

قال المخرج رامي إمام، مخرج مسلسل فلانتينو، إن هناك تخوف عام ورعب، من عدد كبير من المواطنين، تجاه انتشار فيروس كورونا: "أنا بصحي الصبح أفطر مع أولادي ونقضيها رياضة، ونتمشى في البيت شوية".

وأضاف "إمام"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا، أدى لالتزام أبنائه بالرياضة خلال فترة الحظر، موضحا أنه يرسل تحياته لكل صناع الدراما خلال شهر رمضان، حيث أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أنهم قاموا بأداء أدوار رائعة، بقصص متنوعة، وعلى رأسهم المنتجين.

وأكد أن أيمن بهجت قمر، كتب مسلسل لعادل أمام، بأسماء أثرت في نفوس الكثيرون من مشاهدي المسلسل: "الأسامي كانت بتخلي الناس تضحك".