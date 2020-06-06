تحويل مستشفى تجميل في عمارة سكنية إلى عزل لمصابي كورونا.. ومواطنة تستغيث

اشتكت ريم الظواهري، من تحول شقتين في العمارة التي تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي، من مستشفى صغير للتجميل، ليكون مستشفى عزل لكورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها تواصلت مع صاحب المستشفى، الذي نفى هذا الكلام، وأنهم لاحظوا، وصول حالات مريضة في أوقات الحظر للمستشفى.

وأوضحت الظواهري، أن المستشفى بابه هو نفس مدخل العمارة، وليس له مدخل مستقل، مشيرة إلى أنها لا تحتوي على أي معايير للسلامة والصحة المهنية، ويضعوا أنابيب الأكسجين في "المنور"، ما يعرض السكان للخطر حال حدوث أي حريق.

وأشارت إلى أن العمارة بها 15 شقة، وأن الحالات تقف على السلم، ووقعت أكثر من حالة وفاة، وأثناء نزول السكان، طلب منهم أهالي هذه الحالات بالصعود مرة أخرى، لوجود موتى بفيروس كورونا.

بينما ناشد الإعلامي عمرو أديب وزارة الصحة، بمتابعة هذه الشكوى، والتحقق منها مضيفًا: "عشان التجميل مش شغال اليومين دول نقلب عزل ومينفعش الكلام ده".