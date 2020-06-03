تجارية الإسماعيلية: الحكومة ستعلن عن فتح المنشآت المغلقة قريبا

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن قرار فتح المطاعم وبعض المنشآت المغلقة وفقا لضوابط صارمة، وذلك بعد أن تجتمع لجنة الأزمة بمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة.

وأشار عثمان إلى أن ضوابط الفتح ستكون تدريجية مع العمل بطاقة أقل لمنع التزاحم، مع اتخاذ عقوبات لمخالفي فتح المطاعم.

وأوضح أن هذا القطاع شهد العديد من الشكاوى من العاملين وأصحاب المنشآت، وأن الحكومة من خلال لجنة الأزمات تدرس بشكل عام وشامل كل الخطوات المقبلة لإعادة فتح كل المنشآت المغلقة، وأنه سيتم بعد التأكد من كل الاشتراطات.

وقال عثمان إننا في تشاور دائم داخل الاتحاد العام للغرف التجارية عن كيفية حل مشاكل المنشآت المغلقة والتأثير السلبي عليها وعلى العاملين الذين يتحملون أعباء كبيرة، مع مراعاة أن الأزمة عالمية وليست على مصر فقط، والكل يعمل وفقا لقوانين ولوائح تنظم حياة المواطن أولا وأمنه وسلامته.