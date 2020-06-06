إير كايرو: تأخير بعض الرحلات الجوية بسبب إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، لعملائها العائدين إلى القاهرة، على متن رحلاتها الاستثنائية التي تسيرها في ظل الأوضاع الحالية من وقف الطيران إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت إير كايرو، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه بناءً على التعليمات الصادرة من سلطات الحجر الصحي والطيران المدني، قد يتم تأخير بعض الرحلات الجوية لتمكين الفرق الطبية من استكمال أعمال الكشف على الركاب القادمين إلى مصر.

وأوضحت شركة إير كايرو، أنه قد يتم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات الداخلية مثل الإسكندرية أو أسيوط وسوهاج، وذلك منعا للتكدسات داخل المطارات المصرية، جراء أعمال الفحوصات الطبية التي تجريها إدارات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، حول عدوى فيروس كورونا، وناشدتهم بالتعاون مع أطقم خدمة الركاب في المطارات لإنهاء إجراءات الحجر الصحي في أسرع وقت.

وطالبت إير كايرو، من عملائها الركاب تفهم الوضع، حيث أنه خارج عن إرادة الشركة، وناشدت الحاجزين على رحلات عارضة مراجعة وكيلهم السياحي في حالة تعديل مواعيد الرحلة لتفادي التكدس بالمطارات قبل موعد الرحلات بوقت كبير، موضحة أنه في حالة هبوط الرحلة في أحد المطارات الداخلية فإن المنظم للرحلة العارضة هو المسؤول عن نقل الركاب داخل مصر ويتم الرجوع إليه في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تسير عددا من الرحلات الاستثنائية منذ وقف الطيران إلى المطارات المصرية لنقل المصريين العالقين في مختلف دول العالم، وذلك بعد موافقة سلطة الطيران المدني المصري ضمن جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج.