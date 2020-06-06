فحوصات ومسحات كورونا للقيادات التنفيذية ورؤساء المدن بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لإجراء فحوصات طبية ومسحات عينات للقيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء الجدد، للوقاية من أخطار عدوى فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، بتدشين حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة المتراكمة في المناطق السكنية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين، وتفعيل تلقي علاج مصابي كورونا على مستوى كافة المستشفيات العامة خلال الفترة المقبلة.

وناشد محافظ الغربية المواطنين الالتزام بقرار مجلس الوزراء والخاص بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.