عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي يصلون المطار تمهيدا لسفرهم للجزائر

وسط اهتمام بالغ، استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، ركاب رحلة طيران تابعة لشركة الخطوط الجزائرية وعلى متنها 302 جزائريين متجهين إلى الجزائر.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة الخطوط الجزائرية، وصلت المطار قادمة من الجزائر فجر اليوم، وعلى متنهما طاقم الضيافة، على أن تقلع عصر اليوم وعلى متنها 302 مواطنين ما بين عاملين بالسلك الدبلوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية بالقاهرة، و55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي وأسرهم كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم وسط ترحيب واهتمام بالغ بأسر الأطفال الـ 55.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل سفرهم.

وأكدت مصادر مطلعه، بمطار القاهرة الدولي، أعلنت عن اهتمام بالغ بـ 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا في مصر، وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مساعيها لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت المصادر أن الأطفال حضروا بصحبة أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج لإحدى المستشفيات المصرية، والتي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين.