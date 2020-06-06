ارتفاع المتعافين من كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف لـ 116 حالة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي ٤ حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية شرق النيل، تحت قيادة الدكتورة سالي الخولي، مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 116 حالة، ممن غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو الماضي، والتي تم تخصيصها لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها، لحين التعافي التام والخروج.

جاء ذلك في تقرير مديرية الصحة اليومي الذي تم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن الموقف الصحي بالمحافظة، ومستجدات فيروس كورونا، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تستقبل الحالات عدد من المستشفيات الحكومية والنوعية، بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

وخلال استعراضه لتفاصيل وبنود التقرير أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.