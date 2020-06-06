مسؤولون دوليون: خطة الضم تتعارض مع الشرعية الدولية

أعرب مسؤولون دوليون عن قلقهم، تجاه الخطط الاسرائلية لضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ما يتعارض والشرعية الدولية والقواعد الاساسية المعترفة بها للتسوية في الشرق الاوسط، التي تتضمّنها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات، إن الخطط الإسرائيلية تدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتناول المشاركون في اللقاء الأوضاع الحالية التي تشهدها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وركّزوا على أهمية إعادة المفاوضات المباشرة الفلسطينية الاسرائيلية من دون شروط مسبقة، تحت الرعاية الدولية بهدف وضع الاسس العادلة وبعيدة المدى للتسوية الشرق اوسطية.