"صحة النواب" تطالب بالرقابة على دور الأيتام والمسنين لمواجهة كورونا

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة استمرار جهود التعقيم والتطهير والتوعية الشاملة في دور الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه الأزمة لا تزال النموذج الأفضل في المواجهة كونها تستهدف صحة وسلامة المواطن دون أي اعتبارات أخرى، حتى مع التفكير في خطة التعايش، خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن جهود التطهير والتعقيم والتوعية جزء رئيسي من هذه الجهود التي تتم على أرض المواجهة، وهو أمر لا بد من استمراره بكل المستويات في دور الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الأمر المنوط بوزارة التضامن ومن الضروري الاستمرار فيه بشكل فعال حرصا على صحة وسلامة الجميع الذي تمثل هدف لكل مساعي المواجهة.

وأوضح أن مثل هذه الدور تحتاج المتابعة والرقابة المستمرة، حتى لا تكون بؤرة لانتشار العدوى، والمساعدة على فاعليتها، خصوصًا في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك دوريات مستمرة من وزارة التضامن على هذه الدور بشكل فعال بجانب أعمال التطهير والتعقيم والتوعية حرصا على سلامة وصحة الجميع.