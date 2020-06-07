كيف تحصل على خدمات العلاج عن بعد بمستشفى بنها الجامعي؟

أعلن مستشفى بنها الجامعي خدمة مجانية جديد خاصة بـ"الاستشارات الطبية عن بعد" لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وذلك لحماية المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الوطن" خطوات الحصول على الخدمة الجديدة..

الخدمة متاحة في جميع التخصصات ويتم تصنيفها حسب حالة المريض من خلال التواصل مع هذه الأرقام..

الأمراض الصدرية 01062226103

القلب والأوعية الدموية 01014977666

النفسية والعصبية 01005210217

الجهاز الهضمي 01091950280

النسا والتوليد 01224504723

الأشعة 01024443844

التحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116

المدير الطبي والعلاجي بالمستشفى 01225896680_01275044460

في حالة حاجة المريض لتشخيص دقيق وفحص سيتم توجيهه من خلال الخدمة لزيارة العيادة المختصة بالمستشفى مع الحفاظ على خدمة توفير الوقت والمجهود وتوجيهه للمسار الصحيح للعلاج.

حال سهولة الحالة وعدم حاجتها للفحص الدقيق يتم وصف العلاج اللازم ومتابعتها من خلال الواتس أب.

التشخيص يعتمد على المعلومات المقدمة من المريض، ما يستلزم الدقة في عرض الحالة.

للمريض الحق في إنهاء الاستشارة في أي مرحلة.

يتم توجيه المريض لزيارة العيادة المناسبة لحالته عن طريق الاتصال التليفوني وتحديد ميعاد للزيارة والفحص.