محافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا: الإصابة ليست عيبا

روى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تجربته مع فيروس كورونا بعد تعافيه منه، قائلا إنه بعد إصابته كان لديه اجتماع مع وزير الري، وشعر ببعض الأعراض مثل فقدان حاسة الشم وتعب في الجسد، لافتا إلى أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة، بعد ظهور الأعراض عليه، ليخضع لبعض التحاليل وإجراء المسحة.

وأضاف مختار خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أنه طبقا لمبدأ الافصاح والأمانة لم يكن بإمكانه أن يخفي ما حدث معه، لافتا إلى أن "كورونا ليس عيبا" يخشى الشخص أن يفصح عنه.

وأوضح أن إفصاح الشخص المبكر عن المرض، يحمي الكثير من حوله من خطر الإصابة، وينبه الأشخاص الذي تمت مخالطتهم لإجراء التحاليل وحماية أشخاص أخرى، لافتا إلى أنه بعد تأكده من الإصابة أخبر نائبه بعمل مسحات لكل من خالطهم، في الديوان العام والاستراحة، وثبتت سلبية كافية التحاليل ولم يصاب أي شخص سوى زوجته.