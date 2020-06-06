غدا.. "دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل مواد بـ البرلمان

يتقدم ائتلاف دعم مصر، غدا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وأكد عبدالهادي القصبي عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

فيما بينت قيادات الائتلاف، أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونه للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.

وتابعت قيادات الائتلاف، أن القانون نص على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركة المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

وأكد الائتلاف حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية.