إصابة 10 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 10 عمال زراعيين، مساء اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز وادي النطرون، بالبحيرة، وأزيلت آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد تعطلها.

كانت مستشفى وادي النطرون المركزي، استقبلت كل من: محمد عطية الشرقاوي 15 سنة، إبراهيم نصر إبراهيم 17 سنة، فرحات خميس حجاج 32 سنة، شعبان محمود الشحات 17 سنة، رمضان عطيه الشرقاوي 26 سنة، محمد معوض واعر 20 سنة، سعيد عطيه أحمد 27 سنة، مختار محمد أحمد 20 سنة، فارس عبدالحميد واعر 17 سنة، محمد عوض عبد المطلب 22 سنة، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

بإبلاغ الجهات الأمنية بالبحيرة، تبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم للعمل بإحدى المزارع بوادي النطرون، ووقع الحادث بالقرب من الكيلو 95 بالطريق الصحراوي.

تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.