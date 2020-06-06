محافظة جنوب سيناء تعلن عن 45 وظيفة شاغرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن المسابقة رقم (1) لسنة 2020، والتي تتضمن حاجة المحافظة لشغل بعض المسميات الوظيفية، وذلك وفقًا للنظام الوظيفي، وطبقًا لقرار وزير التخطيط رقم (125) لسنة 2018، وكذلك الضوابط والقواعد الواردة بذات القرار.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في حاجة لشغل 45 وظيفة، منها 8 وظائف باحث قانوني، شرط أن يكون المتقدمون من الحاصلين على ليسانس الحقوق، أو ليسانس الشريعة والقانون تخصص قانون.

وتابع "فوده" أن المحافظة تطلب أيضًا 10 مهندسين، بينهم 4 مدنيين (2 مهندس إنشاء، و 2 مهندس طرق)، ومهندس كهرباء، ومهندس مساحة، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس عمارة، ومهندس تخطيط عمراني، شرط الحصول على الحصول على بكالوريوس هندسة.

كما تعلن المحافظة عن حاجتها لوظائف بنظام السركي، بينهم 7 مهندسين، و5 فني كهرباء، شرط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط قسم كهرباء، و15 سائق معدات ثقيلة على أن يكون لديهم رخصة قيادة درجة ثانية، أو رخصة قيادة معدات ثقيلة.

وأوضح المحافظ، أن الطلبات تُقدم بالإدارة العامة للموارد البشرية، أو بإدارة خدمة المواطنين بالوحدات المحلية التابع لها الشخص المتقدم للوظيفة، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل.