تجديد حبس شابين اعتديا على صيدلي بسلاح أبيض بالغردقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، اليوم السبت، تجديد حبس الشابين "ا.س" و "س. س"، في واقعة التعدي على صيدلي بالضرب بآلة حادة في الغردقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة الغردقة الجزئية بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام للنيابات البحر الأحمر، قررت حبس شابين وإخلاء سبيل شاب ثالث في واقعة التعدي بالضرب على صيدلي بآلة حادة، بسبب الجلوس الشباب بصحبة فتيات على سيارته، مع مراعاة تجديد حبس المتهمين في الموعد القانوني.

واستمعت النيابة لأقوال الصيدلي محمود كريم، والذي تعرف على المتهمين الذين قاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرقبة وفي أنحاء جسمه.