توزيع 971 شنطة أدوية على المعزولين منزليا ومخالطيهم بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن توزيع 162 شنطة أدوية لمرضى العزل المنزلي، وذلك منذ بداية تنفيذ قرار وزيرة الصحة في 22 مايو الماضي.

وأشار "مكي" إلى توزيع 809 شنطة علاج للمخالطين، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه 971 شنطة أدوية مختلفة حسب بروتوكول العلاج.

وقال "مكي"، إن مستشفيات الدقهلية وكذلك فرق الطب الوقائي وزعت 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول العلاج المعتمد من الوزارة، موضحًا أن الشنطة تحتوى العلاج وبعض الماسكات والمطهرات والإرشادات المنزلية للمرضى، وكذلك تليفونات مقدمي الخدمة الطبية، حتى يسهل التواصل معهم للإجابة على استفساراتهم.

وأضاف أنه تم توزيع 809 شنطة علاج للمخالطين للمرضى عن طريق فرق الطب الوقائي المنتشرة فى جميع مدن وقرى المحافظة، مع الإرشادات اللازمة للمخالطين.

وأشار إلى أن جميع مستشفيات الصحة بالدقهلية تقدم الخدمة للمترددين عليها فى جميع أرجاء المحافظة وعلى مدار الساعة.