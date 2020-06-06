"قنا العام" عن خروج متوف بكورونا في سيارة نقل: أهله استعجلوا

علق الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام والتي حُولت لمستشفى عزل، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من فيديو يظهر نقل متوف بفيروس كورونا عبر سيارة نقل.

وقال "الديب"، أن المتوفى نقل إلى مشرحة المستشفى من مستشفى الحميات، وهو والد لطبيبة تعمل في المستشفى الجامعي، مشددًا على أنه تم التعامل مع جثمانه وفق الإجراءات الوقائية المتبعة من وزارة الصحة.

وتابع" الديب" أن الحالة مر على وفاتها أكثر من 6 أيام، وتم توفير مُغسل لها، رغم أن المستشفى وقتها كان يتم تحويله إلى مستشفى عزل، وسُلم لذويه بدل وقاية وكمامات وكل ما يلزم من وقاية طبية، مشيرًا إلى أنه بعد التغسيل كُفن المريض بالطرق المتبعة، ووُضع في شنطة عازلة لمنع انتقال عدوى كورونا، وأُبلغت هيئة الإسعاف لنقل الجثمان.

وأضاف أن أهالي المتوفي قاموا بنقل الجثة بمعرفتهم، وبشكل طبيعي، وهذا عادي جدًا، لأن الإجراءات التي تمت مع الجثة عالية الدقة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، ولا يمكن نقل العدوى من خلالها، كاشفاً إلى أن سيارة الاسعاف وصلت ولم تجد الجثة رغم وصولها في وقت طبيعي، ولكن أهل المتوفي كانوا في عجالة من أمرهم ونقلوه بمعرفتهم.

وأكد "الديب"، أن إدارة المستشفى في هذا الوقت ليس لها علاقة بالمشرحة، لأنها أصبحت مستشفى عزل، كما أن المشرحة لها مدخل خاص بها بعيدًا عن المستشفى.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديوهات تظهر نقل جثة متوفى بكورونا من مستشفى قنا العام بسيارة نقل.

وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص يحملون الجثمان داخل صندوق خشبي، والدخول به إلى مسجد مستشفى قنا العام، بجوار المشرحة للصلاة عليه صلاة الجنازة.