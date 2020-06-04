محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعاً بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي للمشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي جرى الانتهاء منها، والتي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بمراكز أبو تشت وفرشوط ودشنا، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكداً ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القرى.