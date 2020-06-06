أحمد موسى يشيد بجهود مصر لحل أزمة ليبيا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، فوزارة الخارجية الأمريكية والمملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والإمارات ودول عديدة رحبت بمؤتمر القاهرة اليوم، "هذه هي مصر البلد الكبيرة"، موضحًا أن العالم كان حاضرا في مؤتمر القاهرة اليوم حول ليبيا، وحضور وزير الدفاع رسالة لمن يعنيه الأمر، كما أن هناك جهد كبير للإدارة المصرية ومؤسساتها بالكامل لحل الأزمة الليبية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية تتحدث عن وحدة ليبيا وسيادتها وعدم تقسيمها، فمصر لا تريد إلا وحدة ليبيا وجعلها دولة موحدة دون احتلال وعودة أبنائها من الدول المتواجدين فيها، مؤكدًا أن الهدف من مؤتمر القاهرة اليوم هو مصلحة واستقرار ليبيا، وتركيا الدولة الوحيدة التي لها أطماع في ليبيا.

وأوضح أن موقف مصر تجاه ليبيا هو الحل السياسي، كما أن تركيا ليس لها مكان في ليبيا ولا في أي اجتماع حول ليبيا لكونها ليست من جيران ليبيا، "إما استقرار ليبيا أو فوضى في ليبيا ويتبعها فوضى في المنطقة تؤثر على الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا أحد يستطيع أن يهدد أمن مصر القومي فالجيش المصري قادر على حماية كافة الحدود المصرية.

وأشار إلى أن مصر تملك قوات مسلحة تستطيع حماية الأمن القومي المصري مع وجود منظومة دفاع جوية حديثة وطائرات مقاتلة وقوات بحرية تحتل المركز السادس في العالم، كاشفًا أن مصر نجحت في تنويع مصادر التسليح حيث قامت القوات المسلحة المصرية باستيراد السلاح من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيطاليا.

وأردف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ"الديكتاتور"، اختفى بعد ترسيم مصر للحدود البحرية خوفا من القوات المسلحة، موضحا أن الاقتصاد التركي ينهار ولذلك يبحث أردوغان عن أي طوق نجاة ولذلك يحاول أن يسرق الثروات الليبية.