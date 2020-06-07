"مكافحة الإدمان": 45 ألف مريض تقدموا للعلاج خلال 5 أشهر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 92% من الذين تقدموا لعلاج الإدمان ذكور، و8% من الإناث، لافتا إلى أن هذه الأرقام بالمقارنة مع السنوات السابقة رقم ليس بقليل، وأن هناك 45 ألف مريض إدمان تقدموا للعلاج خلال 5 أشهر.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أن نسبة تقدم الإناث للعلاج من الإدمان في السنوات السابقة نحو 1.5% من إجمالي المتقدمين، لافتا إلى أنهم بدأوا في فتح أقسام خاصة لعلاج الفتيات.

وأكد أنه يجب وجود متابعة تحول رقمي لمرضى الإدمان بشكل مستمر، متابعا: "بنحاول توفير خدمات العلاج على قدر المستطاع، وبدأنا بتقديم خدمات العلاج في العيادات الخارجية مع المحافظة على عمليات التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات"،