في الحلقة الأخيرة من جمع سالم.. زينة تتعافى من الإدمان وتخرج من المصحة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جمع سالم، تعافي الدكتورة مريم "زينة" من الإدمان بعدما قضت فترة علاجها بالمصحة، وكان شريف "محمد علاء" أبرز الداعمين لها خلال رحلة علاجها بالمصحة وحتى الشفاء.

كذلك زارت ناهد "سلوى خطاب"، الدكتورة مريم لتشكرها لأنها كشفت لها حقيقة فوزي حرب "سامح الصريطي"، واعتذرت لها عما بدر منها من انتقادات واتهمات، وأخربتها أنها تريد إقامة مشروع المستشفى الذي تحلم به وأن تساعدها في إدارتها.

ويخرج يونس "محمد شاهين" من السجن وينضم لأشقائه من جديد لكي يعوضوا السنوات التي ضاعت منهم.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.