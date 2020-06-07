بـ20 مليونا.. الجيزة تحول ترعة المريوطية لكورنيش سياحي وممشى جمالي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية والتي تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة المهمة للمنطقة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وتماشياً مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة.

وأكّد محافظ الجيزة، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ الانتهاء من تغطية 200 متر من الترعة، حيث تمّ الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتمّ اتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة والتي كان يعاني منها المواطنين على مدار سنوات.

وأشار إلى أنَّ التكلفه الاجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الـ20 مليون جنيه، لافتاً إلى أنَّه جار الانتهاء من "تدبيش" جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائري والتي سيلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغييرًا كاملًا في المظهر الجمالي لمسار الترعة، مشددًا على أنَّه تمّ مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.

وأوضح محافظ الجيزة، أنَّه يتمّ المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكّد من الانتظام في تنفيذ الجدول الزمني المحدد وعدم تأثير أي أحداث عليها.