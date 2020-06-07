بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة سوهاج 12 سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ببرامج التعليم المدمج، حيث تجرى يوم السبت الموافق 12 سبتمبر المقبل وتستمر حتى آخر الشهر.

وأوضح عزيز، أنه سوف يتم إجراء الامتحانات للطلاب المقيدين ببرامج الآثار، الإرشاد السياحي، الإعلام، الاجتماع، بالإضافة إلى برنامج المعاملات المالية والتجارية وبرنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، وذلك طبقاً للجداول التي ستعلن لكل برنامج.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، أنه تم رفع محاضرات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني على موقع المراكز ببوابة الجامعة الالكترونية، وجاري رفع باقي المحاضرات تباعا على الرابط "هنــــــــا".

مشيرا إلى أنه جاري قبول سداد المصروفات الدراسية لجميع البرامج يومياً بالمركز بمقر الجامعة الرئيسي حتى 15 يونيو الجاري.