تحويل مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب لاستقبال الحالات الطارئة ودعم "الباجور" بأطباء الباطنة والصدر

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمناقشة أخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا بحضور نائب المحافظ وكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية الشئون الصحية ، وعميد كلية الطب ، والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ،ومدير مستشفى الباجور ، حيث تم إستعراض موقف المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة .

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على تشغيل مستشفى جامعة المنوفية ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف لإستقبال حالات الطوارىء وذلك لإستيعاب مرضى الطوارىء حيث تم الأتفاق على تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمى الى مستشفى عزل بكامل طاقتها.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل مديرية الشئون الصحية بتدعيم مستشفى الباجور بأطباء طوارىْ باطنه وصدروإستقبال جميع حالات كورونا .

وفي نهاية الإجتماع أثني محافظ المنوفية علي الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة ، ومؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم وتسجيل هذه الأدوار البطولية لهم ليشهد التاريخ لهم بذلك.