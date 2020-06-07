رئيس مدينة رأس سدر: تطبيق القانون على المتقاعسين عن سداد الأقساط الحكومية

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بيانًا تهيب فيه المواطنين بسرعة سداد المستحقات المالية الخاصة بأقساط الأراضي، والوحدات السكنية، الأقساط الخاصة بحق انتفاع، وإيجارات المحلات، وعقود مشاريع.

وقال المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، أن هذا الاخطار نهائيًا وسيجرى تنفيذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، بالحجز على الممتلكات وتفعيل الشروط المتفق عليها خلال العقد، وهي استرداد الممتلكات في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين بسرعة التوجه لقسم الإيرادات بمجلس المدينة، لسداد المستحقات المتأخرة، حتى لا تضطر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية.