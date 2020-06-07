للمصانع الصغيرة والمتوسطة.. المستندات المطلوبة لإنتاج كمامة قماشية

فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على الموافقة لإنتاج الكمامة القماشية، وتتولى استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع، وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.

وتمنح الهيئة "سجل مشروط" خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة).

أما بالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال، فسيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد، على أن تجري الهيئة المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء بتصنيع الكمامة القماشية.

المستندات المطلوبة للبدء في تصنيع كمامات قماشية

استيفاء صاحب الورشة لطلب البدء في تصنيع الكمامة القماشية بمقر الهيئة.

تقديم رخصة تشغيل سارية.

سجل صناعي سار.

سجل تجاري سار ومحدث.

عضوية سارية باتحاد الصناعات.

بطاقة ضريبية سارية.

توكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.

التوقيع على إقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرضت خلاله الشروط الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.