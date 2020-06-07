العثور على جثة في ترعة سندسيس بالغربية

عثر الأهالي، اليوم الأحد، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، في ترعة سندسيس بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة بالعثور على جثة متحللة غارقة بترعة سندسيس لشخص في العقد الخامس من العمر.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد .ص.د "، 44 عاما، متغيب عن المنزل منذ 10 أيام ومقيم بسمنود.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة، ووضعها تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.