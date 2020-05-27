إغلاق 4 محلات تجارية و3 مقاهي لمخالفتها قرار الحظر بشوارع سمنود

قاد المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، حملة مرافق وإشغالات مدعومة بتشكيلات من قوات الشرطه السرية والنظامية للمرور على المحلات التجارية والمقاهي المخالفة لقواعد الحظر والعزل المنزلي بعدد من المناطق السكنية تزامنا مع حلول رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بشن حملات مرافق وإشغالات لردع المخالفين قانونيا ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قرى ومراكز المحافظة.

في المقابل أسفرت الحملات التي دشنها مسؤولي الجهات التنفيذية بنطاق ديوان مجلس مركز ومدينة سمنود ضد كل من يخالف قرار الغلق وبكل قوة وحزم فيما تم ضبط 4 سايبر ألعاب و2 مقهى و4 محلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حسب لوائح قرار مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أجرى جولى ميدانية للاطمئنان على حاله المركز وتطبيق قرار الحظر بكل قوة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات وسيارات ميكروباص وتكاتك لم تلتزم بالحظر أثناء ساعات عيد الفطر المبارك.