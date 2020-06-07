تحرير 3019 محضر إشغال بالمنوفية

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

أكد العميد صلاح مشعال رئيس قسم شرطة المرافق بالمنوفية بأنه تم شن حملات مكبرة ودوريات لرفع وإزالة الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة ، أسفرت عن تحرير محضر 3019إشغال طريق ، و 5248 حالة ضبط، و23393 إزالة فورية للإشغالات خلال الفترة من أول مايو 2020 وحتي الآن.

وقامت قوة من قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل دوريات يومية لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسة لمدن المحافظة أسفرت عن تحرير 43 محضر إلقاء قمامة أمام المنازل ، 85 محضرإلقاء قمامة أمام المحلات، و61 محضرتجميع قمامة بالشوارع والميادين بغير الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار مشعال بأنه يتم متابعة حالات إقامة أى مبان جديدة بمدن المحافظة والإخطار عنها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين وإستكمالاً للإجراءات الأحترازية للحد من إنتشار فيروس كوروناوإتخاذ كافة السبل لمنع الأزدحام والأختلاط لتجنب إنتقال العدوى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري وصحة المواطنين.