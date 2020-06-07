 استمرار أعمال اللجان بالمرور على مستشفيات العزل بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

قام صباح اليوم أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة محمد موسى نائب المحافظ بالمرور على مستشفي الحميات بميت خلف شبين الكوم، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى، والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة.

وتبين للجنة أن عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 74 سريرا و15 سرير بالعناية المركزة كما تبين للجنة انتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفى تعمل بقوة 686 طبيبا مقيما وأخصائى وعلاج طبيعى وصيدلى وتمريض وخدمات معاونة وأنه يوجد 200 حالة عزل منزلي.

وخلال الجولة، تم تبليغ الإدارة بالحالات لمتابعتها من خلال الفريق الطبي لحالات العزل، كما قام أعضاء اللجنة بالاتصال تليفونياً ببعض الحالات للمتابعة، والتأكد من صرف العلاج لهم والاطمئنان على الحالة الصحية لهم، فيما تم صرف 172 شنطة لأسر العزل المنزلى بدائرة المركز.

كما قامت اللجنة بالمرور علي مستشفى الصدر بميت خلف شبين الكوم حيث تبين أن قوة العاملين بالمستشفى 298 أطباء وتمريض وإداريين وبها 115 سريرا للعزل منها 74خاصين بالحالات الإجابية و11 سريرا بالعناية المركزة فيماتم توزيع 122 شنطة علاج لأسر العزل المنزلى حتى الأن حيث بلغ عدد حالات العزل المنزلى 116حالة.

وقد أوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات كما وجهة اللجنة بإعفاء الأطقم الطبية من تكاليف الأشعة والتحليل الخاصة بفيروس كورونا ، كما قام أعضاء اللجنة بالاتصال هاتفيا ببعض حالات العزل المنزلي للإطمئنان عليهم والتأكد من صرف العلاج لهم.

وفي سياق متصل قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور علي مستشفي قويسنا المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة ، حيث يوجد بالمستشفي 100سرير مخصص للعزل و14سرير بالعناية ، كما تبين للجنة إنتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفي تعمل بقوة 365طبيب مقيم وأخصائى وعلاج طبيعى وصيدلى و402 تمريض ، وقد أوضح مدير المستشفى بوجودنقص في بعض الأدوية و المستلزمات الطبية.

وأوصت اللجنة بإستبدال المقاعد الثلاثية بمقاعد منفصله حتى يتحقق التباعد الإجتماعى، والتنبيه على أمن المستشفى بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى تقليل التزاحم وتنظيم العمل واوصت أيضابضرورة توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة وعمل مخزون إستراتيجى ، وسرعة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل.

كما قامت اللجنة بالمرور علي مستشفى الشروق بقويسنا، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم تخصيص 14 سرير بالمستشفى لعزل حالات الكورونا حيث تستقبل المستشفى العاملين بشركات العربى مؤكدا أنه سيتم زيادة عدد الأسرة الى 40 سرير خلال الأيام القادمة ، كما أكد على عدم وجود نقص بالمستلزمات ويتم توفيرها بواسطة المستشفى ولايوجد نقص بالأدوية حيث يتم صرفها مباشرتامن مديرية الشئون الصحية على حسب عدد الحالات الموجوده .