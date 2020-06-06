مطار القاهرة الدولي يستقبل 937 مصريا عائدين من مسقط وجدة والرياض

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 5 رحلات دولية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، والعاصمة العمانية مسقط، على متنها 937 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل 4 رحلات قادمين من المملكة العربية السعودية، ثلاثة من مدينة جدة بإجمالي 607 مصريين، نلقتهم شركات الطيران المصرية، ورحلة مدينة الرياض على متنها 165 راكبا مصريا، بإجمالي 772 مصريا من المملكة العربية السعودية، ووصلت أيضا رحلة أخرى قادمة من مدينة مسقط العمانية على متنها 165 مصريا سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل العالقين هناك.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، حيث أجريت اختبارات فيروس "كورونا" لهم، وجرى السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي.