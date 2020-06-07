مطار القاهرة الدولي يستقبل 4 رحلات استثنائية قادمة من الكويت والسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنهم نحو 784 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه وصل المطار رحلة سيرتها شركة فلاي إيجيبت قادمة من مدينة جدة السعودية على متنها 180 راكبا، ورحلة سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران على متنها 165 راكبا، قادمة أيضا من مدينة جدة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من مدينة الدمام على متنها 279 راكبا سيرتها شركة مصر للطيران، فيما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة طيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا.

وخضع ركاب جميع الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.