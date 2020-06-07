وزير التعليم لطلاب الثانوية: متخافوش.. أوراق الامتحانات معقمة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة أثناء تنفيذها خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية اتخذت إجراءات احترازية أكثر مما خطط له، بداية من شراء الكمامات والقفازات ومواد التعقيم حتى أوراق الاسئلة تم تعقيمها، موضحًا أن المناهج التي سيتم اختبار الطلاب على أساسها ستكون على ما تم تدريسه حتى قرار تعليق الدراسة 15 مارس الماضي.

ووجه "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، حديثة لطلاب الثانوية العامة: "متخافوش كل حاجة هتبقى كويسة وإحنا حطينا بدائل هذه المرة للي عنده ظرف قهري أو من لايزال خائفاً من المشاركة بسبب الظروف الراهنة يمكنه أن يؤجل العام الدراسي وسيحسب له المجموع وكأنه أول مرة".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المواد التي حذفت من جدول الامتحانات مثل التربية الدينية والوطنية سيؤديها الطالب منزلياً بنفس نظام "البوكليت" الذي اعتادوا عليه وبدلاً من أن تؤدى في اللجان ستؤدى في المنازل كاشفاً أن الهدف من حذف بعض المواد من جدول الامتحانات هو تقليل مرات ذهاب الطلاب إلى اللجان.