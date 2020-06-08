صيادون يعثرون على "شوال بانجو" خلال رحلة صيد بالغردقة

عثر أحد المواطنين بمدينة الغردقة، على "شوال بانجو" يطفوا قبال شواطئ الغردقة أثناء رحلة صيد برفقة أصدقاء له على متن لانش خاص فقام بتسليمه إلى الجهات الأمنية وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

تعود الواقعة عندما عزم هشام إبراهيم ويعمل مدير التنمية الرياضية للصالة المغطاة بالغردقة، على رحلة صيد، بصحبة أصدقاء له على متن مركب خاص بنادي الرياضات البحرية بالإيجار وذلك لصيد سمك "شعور" وأثناء الصيد مع أصدقاء له أعضاء بنادي الرياضات البحرية، اكتشف هشام شيء صلب مغطى بجوال فوق سطح الماء بالقرب من موقع المركب.

وقال هشام لـ"الوطن": "توقعنا أن تكون جثه وقمنا بإخراجها من البحر للمركب لكن اكتشفنا أنه جوال "بانجو" يحتوي على عدة لفافات تزن حوالي ٣٠٠ كيلو من نبات البانجو المخدر، على الفور تم إخطار الجهات الأمنية عن طريق الموبايل وبمجرد وصولنا لرصيف الميناء تم تسليمه لهم".

وأشار "هشام" إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك رغم خروجه لأكثر من رحلة صيد من قبل وكان يحلم بصيد سمكة شعور كبيرة ليتفاجأ بشوال بانجو وتوقع أن تمشط الجهات الأمنية المكان الذي تم العثور على الجوال به.