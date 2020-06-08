شوقي: هناك من يطاردنا على السوشيال.. ونعلم من وراء حملات التشكيك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ليست مسألة تصميم من الدولة على إقامتها بقدر ما هو تقدير للموقف وأشياء أخرى كثيرة، موضحًا أن كل طلاب مصر جرى تقييم مستواهم التعليمي من كي جي1، وحتى الصف الثاني الثانوي، سواء من خلال إجراء امتحانات عبر المنصات الإلكترونية أو عن طريق مشروعات الأبحاث.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن 21 مليون طالب أجريت لهم امتحانات وتقييمات دون أن يخرجوا من منازلهم وهذا يُعد انتصار كبير للدولة المصرية، موضحًا أن إجراء امتحانات الثانوية تُعد إنقاذ لمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.

وتابع: "650 ألف عدد طلاب الثانوية العامة ولابد أن تكون امتحاناتهم على الأرض من أجل العدالة في التقييم وتكافئ الفرص ولا يصح أن تتم من خلال الأبحاث حتى لا يشك في عدالتها"، موضحًا أن الدولة المصرية ترصد الحملات المشككة في إجراء الامتحانات في الداخل والخارج وتعلم من ورائها.

وواصل: "فيه ناس تطاردنا في منصات التواصل الاجتماعي، لكننا أجرينا كل الضوابط الصحية والإدارية لإجراء الامتحانات".