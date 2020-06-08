شوقي لطلاب الثانوية: كورونا مش هييجي وأنتم في اللجان.. هنحافظ عليكم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على جميع المصريين أن يكونوا أكثرًا وعيًا بخطورة الشائعات، فلا يصح أن تؤثر الشائعات في مسيرة الدولة المصرية، ليس في التعليم فقط بل في كل القطاعات، فالبعض كان يُريد إفشال خطة الوزارة في المشروعات البحثية ولكن لم يحدث ذلك.

وطمأن شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، الجميع على آليات إجراء امتحانات الثانوية العامة، فسيجرى اتباع كل الإجراءات الطبية والاحترازية: "تعرضنا لهجوم كبير في مشروعات الأبحاث ولكنها نجحت، كورونا لا تأتي وإحنا قاعدين في اللجنة لكن لها أعراض ونحن مستعدين جيدا للحفاظ على صحة الطلاب".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيجرى مراعاة البعد النفسي للطلاب في أثناء التصحيح، موجهًا رسالة لأولياء أمور الطلاب: "ولادكم في عنينا وأنا وزملائي بنعرض حياتنا للخطر من أجل تهيئة أفضل امتحانات ثانوية، نتمنى ألا يأتي أولياء الأمور مع أبنائهم الامتحانات حتى لا يحدث تكدس ولا تستمعوا للشائعات عبر السوشيال ميديا".

وتابع: "سنطبق قانون الغش بصرامة ويوجد غرف متابعة في كل المحافظات لمواجهة أي محاولة غش، وبنقول للأولاد اعتمدوا على أنفسكم".