بعد تصريحات الوزيرة.. خطوات تقديم شكوى ضد فواتير المستشفيات الخاصة

صرحت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال لقاء تليفزيوني على قناة CBC خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية، بأن الكثيرين من مرضى فيروس كورونا المستجد يفضلون العلاج في المستشفيات الخاصة، لكن الفواتير مبالغ في أسعارها.

وأضافت أن المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة بإمكانهم تقديم شكوى، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية تقديم شكوى المتضررين ضد فاتورة المستشفيات الخاصة، ومتابعتها...

خطوات تقديم شكوى للمتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة.

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