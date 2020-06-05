التموين: لا مساس بسعر الرغيف.. وحصص الدقيق متوفرة بالمخابز

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، أنه لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقة التموين، وسعره ثابت عند 5 قروش، "أي واحد شاف حد بيمس برغيف الخبز يتصل بيا من أي مكان"، موضحا أن رقم الشكاوى 2761376، ورقمه الشخصي 01006031915.

وأضاف "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر، على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك رقابة مشددة على أسعار الخبز ولا يوجد نية من قبل الدولة لرفع أسعاره، موضحا أن الدولة تتحمل في الموازنة الجديدة 2020-2021 الفارق الحقيقي من سعر البيع للمواطن 5 قروش.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مجالا خصبا للشائعات نتيجة أن الدولة مستهدفة من بعض الفئات من الداخل والخارج، "مفيش حاجة تدل على رفع الأسعار، دة بالعكس، السلع الغدائية كتيرة جدا ومتوفرة لشهور قادمة خاصة الدقيق"، موضحا أن وزارة التموين توفر حصص استراتيجية من الدقيق في جميع المخابز تفوق الحصص اليومية على الأقل لـ 5 أيام مقبلة.