الصحة: كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر في 2100

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إنّه من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن ممن هم 65 سنة أو أكثر، لأكثر من 15% من عدد سكان مصر بحلول 2100، ما يتطلب مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية.

وأضاف توفيق، في بيان عنه، أنّ عدد سكان هذه الشريحة بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال 2020، ومتوقع ارتفاع العدد لـ7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030، ويصل إلى 11 مليون بحلول 2040 بنسبة 7.9%، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان.

وأوضح أنّه متوقع أن يصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.