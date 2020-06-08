1.63 مليون متر مكعب زيادة في استهلاك المياه بسبب كورونا بالمنوفية

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة سجلت أعلى معدل استهلاك للمياه منذ فترة بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأضاف "نجيب"، أن ازدياد معدل الاستهلاك خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020م بمقدار 1.63 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لاستخدامها الضروري في أعمال التطهير سواء للأفراد أو المؤسسات وتفعيلاً لدور الشركة المجتمعي خلال هذه الفترة العصيبة على الوطن وأبناءه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن الشركة تسعى دائما للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة دون توقف واختصار الزمن اللازم لإتمام عملية غسيل الشبكات لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية الحاجة الملحة لاستخدام المياه في أعمال التطهير المختلفة.

وطالب "نجيب" المواطنين بضرورة الاستجابة لسداد فواتير المياه المستحقة عليهم حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في القيام بتدبير مستلزمات التشغيل والصيانة من الشبه والكلور وغيرها لدوام تقديم الخدمة.