رئيس "القناة" تتابع استعدادات معهد الدراسات الأفروآسيوية للإمتحانات

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، الدكتور حسن يوسف المشرف على معهد الدراسات الأفروآسيوية، والدكتور أحمد عوين وكيل المعهد، والدكتور عبدالرحيم الكوردي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأسبق، ومديرعام الدراسات العليا منال الوكيل، ويأتي الاجتماع بهدف الوقوف على آخر استعدادات المعهد؛ لبدء امتحانات الدراسات العليا لـ 250 طالبا وطالبة في الأول من يوليو المقبل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب، مشددة على ضرورة التواصل بين إدارة المعهد والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.