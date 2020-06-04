جامعة القناة تستقبل 34 ألف مشروع بحثي "لغة عربية"

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، استعداد إدارة الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة.

وناشدت رئيس الجامعة، الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم، مشيرة إلى أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة للمباني وقاعات الامتحانات، استعدادا لبدء الامتحانات النظرية لطلاب السنوات النهائية في الأول من يوليو المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عميد كلية التجارة، إن الكلية دشنت ما يقرب من 80 بريد إلكتروني رسمي من خلال وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية، لاستقبال المشروعات البحثية الخاصة بطلاب فرق النقل بشعبتي الدراسة باللغة العربية والإنجليزية وكذا لطلاب التخلفات.

وأضاف أنه جرى تصوير فيديوهات توضيحية لكيفية إعداد وإرسال المشروعات البحثية لطلاب الكلية بالشعبتين، حيث جرى نشرها على الصفحات الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد عدد من أعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب.

ونوه بأنه يجري حاليا استقبال المشروعات البحثية من طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بشعبة اللغة العربية، والتي يصل عددها إلى 33800 مشروع بحثي، بالإضافة إلى استقبال 9190 مشروع بحثي من طلاب الفرق الثلاثة بشعبة اللغة الانجليزية.

وأكمل: "أما بالنسبة لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بشعبتيها، فستبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2020 وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وجرى إعداد جداول الامتحانات".

وتابع: "بالنسبة لبرنامج شعبة الدراسة باللغة العربية سيتم عقد الامتحانات على فترتين يومياً بفاصل زمني ساعتين بين الفترة الأولى والثانية بحيث تكون الفترة الأولى من الساعة 10 إلى 12 ظهرا، والفترة الثانية من الـ2 إلى 4 عصرا أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع وبالنسبة لباقي البرامج ستعقد على فترة واحدة يوميا لكل برنامج وبفاصل زمني ساعتين عن امتحان البرنامج الذي يليه بذات اليوم ، بحيث تكون المواعيد لشعبة اللغة الإنجليزية – الفرقة الرابعة من الساعة الـ10 إلى 12 ظهرا أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع".

وعن برنامج التعليم المفتوح، أوضح أن الامتحانات ستعقد من الساعة 3 إلى 5 مساء أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وعن برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، فستبدأ من الساعة 10 إلى 1 ظهرا أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع، والبرامج المهنية فسوف تعقد امتحاناتها من الساعة 3 إلى 5 مساء أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع.