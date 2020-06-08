ضبط كمامات غير مطابقة للمواصفات وسلع غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال والمخابز ومنافذ البيع، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشنت مديرية التموين بالبحيرة، حملاتها بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي بنطاق مراكز دمنهور، وادكو، وايتاي البارود، وكوم حمادة، ما أسفر عن ضبط 85 علبة أدوية بشرية ومنشطات وفيتامينات مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بها من وزارة الصحة، ومحظور تداولها لخطورتها على الصحة، ومعروضة للبيع داخل صيدلية بدمنهور.

وضُبط أيضًا 350 كمامة طبية تباع بسعر أعلى من سعر فاتورة الشراء، وغير مطابقة للمواصفات الطبية، ومعروضه للبيع بمركز مستلزمات طبية بدمنهور.

كما ضبطت الحملة 50 كرتونة صلصة طماطم مجهولة المصدر داخل مركز توزيع مواد غذائية، و30 عبوة چيلي داخل مصنع غير مرخص، وغير حاصل على سجل صناعي، ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر.

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع بسوبر ماركت، وضبط 38 مخبزًا تنتج الخبز البلدي المدعم ناقص الوزن القانوني.

وضُبط أيضًا مخبزان لتصرفهما في كميات من الدقيق المدعم.