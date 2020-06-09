عودة العالقين: إعادة 6756 مصريا من 4 دول عبر 48 رحلة استثنائية

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدنى أن الجسر الجوى الاستثنائى للطيران نجح، أمس، فى تسيير 48 رحلة استثنائية لكل من «الكويت، والسعودية، والإمارات، وفرانكفورت». ولفتت المصادر إلى أن جميع الرحلات تم توقيع الكشف الطبى عليها بالحجر الصحى، مشيرة إلى أن عدد المصريين العائدين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6756 مصرياً.

وأعلنت وزارة الطيران المدنى مد جسرها الجوى إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بتسيير 16 رحلة لنقل المصريين العالقين فى الأردن وقطر، بداية من الأحد القادم وحتى يوم 20 من الشهر نفسه، وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الرحلات ستقل حوالى 3300 راكب مصرى عالق هناك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت الوزارة أن جميع الرحلات ستتم بمعرفة شركتى «مصر للطيران وإير كايرو للطيران». وأوضحت مصادر أنه تم الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقين فى الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتا «مصر للطيران، وإير كايرو» بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن. وأشارت المصادر إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين فى قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن، حرصاً على أرواحهم، وتلبية لندائهم.

وأكدت الوزارة أن بعض شركات الطيران الخاصة تعاقدت مع إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، لتوقيع الكشف الطبى على عملائها خلال وجودهم على متن رحلاتها الاستثنائية القادمة من الخارج، بهدف التيسير عليهم داخل صالات الوصول، للحد من الزحام. وقال المصدر إنه تم إبرام اتفاق ثنائى بين بعض شركات الطيران المدنى الخاصة، والحجر الصحى، وهو إجراء اختيارى تقوم به بعض شركات الطيران، بالاتفاق مع الحجر.