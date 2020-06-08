توفي متأثرا بكورونا.. دفن جثمان راهب بدير الأنبا بولا في رأس غارب

أدى عدد من الأقباط صلاة الجنازة على جثمان الراهب ساويرس الأنبا بولا في التجمع الخامس، ودفن في طافوس الدير الأنبا بولا شمال مدينة رأس غارب، وكانت صلاة الجنازة قاصرة على أباء مجمع الدير.

وأكد القس مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة والإعلام للكنائس بالبحر الأحمر، مساء اليوم، لـ"الوطن"، وفاة الراهب ساويرس الأنبا بولا، في جبال البحر الأحمر بمدينة رأس غارب، أمس الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال القس مينا عزيز: "فاضت روح أبونا وأخونا الحبيب الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، متأثرًا بإصابته بكورونا، وصعدت إلى باريها".