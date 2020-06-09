تواضروس يمازح طلاب الشهادة الثانوية: "هيبقى اسمكم دفعة كورونا"

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الملفات التي يتمنى تطويرها السنوات المقبلة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذاكرا أن كل المشروعات الجديدة، لازمة وضرورية ويحتاجها الجميع، ولكن ما زال ينظر الكثير من منظومة التعليم، التي بدأت بالفعل تضع خطط واستراتيجيات للتطوير، على يد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه ما زال ينظر لمنظومة التعليم، أنها تحتاج تطوير ونهوض أكثر وأكثر، سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين، أو شكل المدارس بشكل عام، فمجالات التعليم واسعة للغاية، ومتعددة، "أتمنى أن يكون مجال التعليم يأخذ مساحة أكبر وأكبر وهو يحتاج كده".

ومازح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طلاب الشهادة الثانوية العامة العام الجاري، الذين سيخوضون الامتحانات في 21 من الشهر الحالي، قائلًا: "طلاب الثانوية العامة عندهم خوف ورعب، بس أحب أقولهم دي أيام وهتعدي، وهيبقى أسمكم دفعة كورونا".