تواضروس يشيد بإنجازات السيسي خلال الـ 6 سنوات: "مايسترو مستنير"

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة منذ توليه حكم البلاد، واصفًا إياه بـ المايسترو المستنير، موضحًا أن 6 سنوات فترة في عمر الزمن ليست طويلة، لكن ما شهدته السنوات الستة الأخيرة من إنجازات ونجاحات بفضل الرئيس السيسي كبير للغاية، مؤكدًا أن السيسي تطرق لجميع المجالات سواء الطاقة أو الاقتصاد أو الزراعة أو الصحة، "السيد الرئيس ماسيترو في كل هذه الأعمال".

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مرور 6 سنوات على حكم الرئيس السيسي، مناسبة جيدة لتهنئته والدعاء له "ربنا يديله الصحة والعمر الطويل ويعطي له القدرة على مواجهة التحديات"، مؤكدًا أنه بالرغم من كثرة الإنجازات، لكن هناك تحديدات جديدة يومية.